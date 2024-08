Meteo Prato, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì 30 Agosto 2024

Il meteo di Venerdì a Prato sarà caratterizzato da una giornata principalmente serena, con temperature che varieranno da 22.9°C alle prime ore del mattino fino a 36.7°C nel primo pomeriggio. Non sono previste precipitazioni significative, ma nel primo pomeriggio si potrebbero verificare nubi sparse con una velocità media del vento che aumenterà fino a 21 km/h proveniente da ovest-nord-ovest. L’umidità si manterrà intorno al 23-29% durante la giornata.

Sabato 31 Agosto 2024

Sabato il cielo sarà prevalentemente sereno con alcune nubi sparse nel corso della giornata. La temperatura oscillerà tra 23.2°C e 35.5°C. Nel pomeriggio è prevista una leggera copertura nuvolosa con una velocità del vento variabile tra 8 e 13 km/h proveniente da est-nord-est. L’umidità si manterrà intorno al 28-52% per la maggior parte della giornata.

Domenica 01 Settembre 2024

Domenica sarà caratterizzata da una giornata prevalentemente soleggiata con temperature che varieranno tra 22.2°C e 36.4°C. Durante la mattinata il cielo si coprirà leggermente, ma nel pomeriggio si prevede un ritorno al sereno. La velocità del vento sarà compresa tra 1 e 7 km/h da nord-est e l’umidità sarà intorno al 20-66% durante la giornata.

In generale, il fine settimana a Prato si prospetta caldo e prevalentemente soleggiato, con temperature in aumento nel corso dei tre giorni e venti leggeri da nord-est. Sono previste solo lievi variazioni delle condizioni atmosferiche, ma nel complesso il meteo sarà favorevole per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo.