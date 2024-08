Meteo Taranto, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Meteo Taranto prossimi giorni 30 Agosto, 31 Agosto, 01 Settembre: clima stabile con temperature in lieve aumento

Il clima a Taranto nei prossimi giorni si prevede stabile, con un leggero aumento delle temperature. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Venerdì, 30 Agosto 2024

La giornata si presenterà generalmente soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime raggiungeranno i 34 gradi intorno alle ore centrali, mentre le minime si attesteranno intorno ai 26 gradi durante la notte. Il vento soffierà da ovest-nordovest con intensità variabile tra i 5 e i 18 km/h. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 33% e l’84% durante la giornata.

Sabato, 31 Agosto 2024

Anche sabato il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve calo rispetto alla giornata precedente. Le massime si attesteranno intorno ai 33 gradi, mentre le minime si manterranno sui 26 gradi. Il vento sarà moderato provenendo da nord o nord-nordest con velocità tra i 5 e i 18 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 33-76%.

Domenica, 01 Settembre 2024

La domenica si conferma all’insegna del sereno, con temperature massime che toccheranno i 33-34 gradi nel primo pomeriggio e minime attorno ai 23-24 gradi durante la notte. Il vento sarà debole provenendo da nord-nordest o nord-nordovest con velocità comprese tra 1 e 13 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 25-74%.

In conclusione, le previsioni meteo per il prossimo fine settimana a Taranto indicano condizioni climatiche stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento. Si consiglia di prestare attenzione alle elevate temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per proteggersi dai raggi solari. Buon fine settimana a tutti!