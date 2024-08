Meteo Trento, previsioni da Venerdì 30 a Domenica 01 Settembre

Venerdì, 30 Agosto 2024

Il tempo a Trento per Venerdì prevede una giornata prevalentemente soleggiata con qualche nuvola qua e là. Non sono previste precipitazioni durante la giornata. Le temperature inizieranno intorno ai 18°C nelle prime ore del giorno per poi salire gradualmente, raggiungendo i 32°C verso mezzogiorno. L’umidità si manterrà sui livelli del 70-80% mentre la velocità del vento sarà in media bassa, variando tra 0 e 3 km/h. La direzione del vento sarà principalmente verso nord-est e sud-est.

Sabato, 31 Agosto 2024

Sabato sarà caratterizzato da un cielo nuvoloso con possibilità di piogge sparse. Le temperature inizieranno intorno ai 21°C, con un lieve aumento nel corso della giornata fino a raggiungere i 33°C verso mezzogiorno. L’umidità sarà tra il 70% e l’80%. Il vento soffierà principalmente da sud-est con una velocità tra 0 e 12 km/h. La giornata si concluderà con un cielo nuvoloso e temperature attorno ai 21°C.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica sarà una giornata nuvolosa con possibili precipitazioni sparse. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 20-32°C. L’umidità sarà alta, tra il 70% e l’80%. Il vento soffierà principalmente da sud con una velocità tra 0 e 11 km/h. La giornata si concluderà con un cielo sereno e temperature intorno ai 19°C.

L’andamento del meteo per i prossimi giorni a Trento prevede una variazione delle condizioni atmosferiche, con una combinazione di sole, nuvole e possibili precipitazioni sparse. Le temperature rimarranno calde, con punte massime intorno ai 33°C. È consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e alle attività all’aperto in base alle previsioni del tempo.