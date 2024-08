Meteo Ancona, previsioni da Sabato 31 Agosto a Lunedì 02 Settembre

Sabato, 31 Agosto 2024

Il tempo a Ancona sabato sarà caratterizzato da cieli sereni per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-31°C, con un’umidità che oscillerà tra il 55% e l’84%. Il vento soffierà con una velocità media compresa tra 5 e 13 km/h provenendo prevalentemente da ovest e nord-ovest. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli sereni con lieve aumento di nuvole verso le 9:00. Tuttavia, il cielo si libererà nuovamente verso mezzogiorno e rimarrà sereno fino al tramonto.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica vedrà un cambiamento delle condizioni meteorologiche ad Ancona. Il cielo sarà nuvoloso con possibili schiarite nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra 24 e 29°C, con un’umidità che varierà dal 57% all’86%. Il vento soffierà tra i 3 e i 12 km/h provenendo da ovest, nord-ovest e nord-nord-est. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nuvole sparse, che si rinforzeranno leggermente verso le 10:00. Nel corso del pomeriggio, il cielo si libererà leggermente, ma le nuvole rimarranno predominanti fino a sera, quando il cielo si schiarirà nuovamente.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì vedrà il ritorno del sereno ad Ancona. Le temperature si manterranno stabili tra 23 e 29°C, con un’umidità compresa tra il 51% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità tra 1 e 12 km/h provenendo principalmente da sud-ovest e nord-est. La giornata inizierà con cieli sereni e continuerà così per gran parte della giornata. Verso sera, si potranno osservare nuvole sparse, ma senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni ad Ancona prevedono un sabato sereno, seguito da una domenica nuvolosa con possibili schiarite e un lunedì nuovamente sereno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con poche variazioni significative. Sembra che il fine settimana ad Ancona sarà perfetto per godersi le varie attività all’aperto.