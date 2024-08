Meteo Firenze, previsioni da Sabato 31 a Lunedì 02 Settembre

Sabato, 31 Agosto 2024

Il tempo a Firenze sabato sarà caratterizzato da un’iniziale serenità, con temperature attorno ai 21-22°C e umidità intorno al 70%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a toccare i 32°C intorno alle ore 9, accompagnate da una leggera brezza proveniente da ovest. Nel pomeriggio, le nuvole inizieranno a farsi più fitte e il cielo si coprirà, mantenendo comunque temperature elevate intorno ai 36-37°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo da direzione nordest intorno ai 10-12 km/h. La situazione proseguirà nel tardo pomeriggio e in serata con cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente fino a toccare i 23-24°C, mantenendo comunque un’umidità intorno al 60-65% e venti provenienti da est-sudest.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica le condizioni meteo a Firenze saranno caratterizzate da un cielo tendenzialmente coperto con temperature che si manterranno sui 20-22°C durante la notte, con un’umidità intorno al 65-70%. Nelle prime ore del mattino, il cielo si presenterà nuvoloso con lieve aumento delle temperature fino a toccare i 28-29°C intorno alle ore 8, con venti deboli provenienti da sud. Durante la mattinata e nel primo pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che oscilleranno tra i 31 e i 36°C, accompagnate da un vento leggero proveniente da varie direzioni. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni non varieranno significativamente, mantenendo un cielo coperto, temperature intorno ai 25-27°C e un’umidità che aumenterà fino al 75-80%, con venti deboli da sudest.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì le condizioni meteo a Firenze si presenteranno con un cielo nuvoloso durante la notte, con temperature intorno ai 20-21°C e un’umidità che raggiungerà il 90%. Durante le prime ore del mattino, il cielo si manterrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 30-31°C, accompagnate da venti deboli provenienti da sud-est. Durante la mattinata e nel primo pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che oscilleranno tra i 32 e i 35°C, mantenendo un’umidità intorno al 30-35% e venti deboli provenienti da ovest e nord-ovest. Nel tardo pomeriggio e in serata, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo sereno con temperature intorno ai 25-27°C, umidità che si manterrà intorno al 70-75% e venti deboli provenienti da sud-est.