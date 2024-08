Meteo Genova, previsioni da Sabato 31 a Lunedì 02 Settembre

Sabato, 31 Agosto 2024

Le previsioni meteo per Genova per sabato indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. La mattina sarà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i 31.4°C intorno alle ore 09:00. Nel pomeriggio e verso sera il cielo rimarrà coperto, con temperature che oscilleranno intorno ai 32.2°C. Il vento soffierà da nord con una velocità media che raggiungerà i 10 km/h.

Domenica, 01 Settembre 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente sereno, con temperature massime che toccheranno i 32.8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si coprirà leggermente, ma le precipitazioni non sono previste. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità media che si manterrà attorno ai 10 km/h.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30.8°C verso mezzogiorno. Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, ma senza precipitazioni. Il vento soffierà da diverse direzioni con una velocità media compresa tra i 2 e i 12 km/h.

Complessivamente, il fine settimana a Genova si preannuncia con temperature elevate e condizioni meteorologiche generalmente stabili. È consigliabile tenere a portata di mano protezione solare e idratarsi adeguatamente, considerando le temperature previste.