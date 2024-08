Meteo Milano, previsioni da Sabato 31 a Lunedì 02 Settembre

Sabato, 31 Agosto 2024

Il sabato a Milano sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. Al mattino e nel pomeriggio ci saranno molte nuvole che copriranno il cielo. Le temperature saranno in aumento, con valori intorno ai 30 gradi, mentre l’umidità si attesterà intorno al 50-60%. Nel corso della giornata, il vento soffierà prevalentemente da direzione sud-ovest con una velocità media di 3-5 km/h. Non sono previste precipitazioni significative.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica il cielo a Milano sarà nuovamente coperto, con la presenza di nubi sparse che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai 30 gradi nel primo pomeriggio, mentre l’umidità diminuirà leggermente rispetto al giorno precedente, attestandosi intorno al 40-50%. Il vento sarà variabile, con una prevalenza da nord-est con una velocità tra 1 e 5 km/h. Non sono previste precipitazioni durante la giornata.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì le condizioni meteorologiche a Milano saranno caratterizzate da un cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 30 gradi nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si attesterà intorno al 40-50%. Il vento sarà debole, con una prevalenza da direzione nord con una velocità tra 2 e 5 km/h. Non sono previste precipitazioni significative durante la giornata.

In conclusione, il fine settimana a Milano sarà caratterizzato da un clima caldo e stabile, con temperature che si manterranno intorno ai 30 gradi e la presenza di nuvole e cielo coperto. Non sono previste precipitazioni di rilievo, mentre il vento sarà generalmente debole. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.