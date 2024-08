Meteo Modena, previsioni da Sabato 31/08/2024 a Lunedì 02/09/2024

Sabato, 31 Agosto 2024

Il tempo a Modena sabato sarà prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature massime raggiungeranno i 34.7°C verso le 14:00, mentre le minime si attesteranno intorno ai 22.8°C alle prime ore del mattino. L’umidità varierà tra il 32% e il 77%. Il vento soffierà dai quadranti occidentali con intensità compresa tra 1 e 6 km/h. Nel corso della mattinata si avrà un aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con temperature che raggiungeranno i 29.8°C. Nel primo pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con temperature prossime ai 34.7°C. Nel tardo pomeriggio e in serata si manterrà la copertura nuvolosa con temperature in diminuzione fino ai 25.6°C.

Domenica, 01 Settembre 2024

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto con qualche schiarita nel corso della giornata. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 34.5°C verso le ore centrali del giorno, mentre le minime si attesteranno intorno ai 22.7°C nelle prime ore del mattino. L’umidità sarà compresa tra il 31% e il 74%. Il vento soffierà prevalentemente dai quadranti orientali con intensità compresa tra 1 e 8 km/h. Durante la mattinata e il primo pomeriggio si avrà una copertura nuvolosa con temperature in aumento fino ai 34.4°C. Nel tardo pomeriggio e in serata si avrà una diminuzione della nuvolosità con temperature in diminuzione fino ai 23.9°C.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 34.4°C verso le 14:00, mentre le minime si attesteranno intorno ai 20.4°C alle prime ore del mattino. L’umidità varierà tra il 29% e il 82%. Il vento soffierà dai quadranti occidentali con intensità compresa tra 1 e 5 km/h. Durante la giornata si avrà un aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con temperature che raggiungeranno i 29.9°C. In serata si avrà una diminuzione della nuvolosità con temperature in diminuzione fino ai 24.1°C.