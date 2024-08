Meteo Napoli, previsioni da Sabato 31/08/2024 a Lunedì 02/09/2024

Sabato, 31 Agosto 2024

Il Sabato sarà caratterizzato da tempo stabile e soleggiato per la maggior parte della giornata a Napoli. Le temperature si manterranno elevate, con massime attese intorno ai 35°C. Tuttavia, nel primo pomeriggio è prevista l’arrivo di nubi sparse che potrebbero portare ad un temporaneo aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si coprirà parzialmente, ma senza precipitazioni significative. Il vento soffierà debolmente da direzioni variabili, con una velocità media compresa tra i 2 e i 4 km/h.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica si presenterà con un cielo nuvoloso e temperature leggermente inferiori rispetto alla giornata precedente. Le temperature massime si assesteranno intorno ai 34°C. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio sono attese nubi sparse e un leggero aumento dell’umidità. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si presenterà coperto, ma senza precipitazioni significative. Il vento soffierà debolmente da ovest con una velocità media compresa tra 2 e 4 km/h.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì inizierà con un cielo poco nuvoloso e temperature attorno ai 32°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà progressivamente e l’umidità aumenterà, con nubi sparse e possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio e sera. Il vento sarà debole e variabile al mattino, ma nel corso della giornata si intensificherà provenendo da ovest-sudovest con velocità comprese tra 5 e 12 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Napoli si prospetta con temperature elevate e un’alternanza di cielo sereno e nuvoloso. È consigliabile prestare attenzione all’umidità, in particolare nelle ore pomeridiane, e tenere in considerazione l’eventualità di precipitazioni nel corso della giornata di Lunedì.