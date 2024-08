Meteo Padova, previsioni da Sabato 31/08/2024 a Lunedì 02/09/2024

Sabato, 31 Agosto 2024:

Il tempo a Padova per Sabato sarà principalmente soleggiato con alcune nubi sparse e temperature in aumento. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da temperature intorno ai 23°C con umidità intorno al 80%. Il vento soffierà leggero da nord-nordovest. Durante la giornata, le temperature saliranno, raggiungendo un massimo di 35°C intorno alle 14:00, con un’umidità che diminuirà fino al 32%. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso, ma senza precipitazioni. Il vento si sposterà verso est-sudest e la velocità aumenterà fino a 10 km/h. In serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 25-27°C e una leggera brezza proveniente dal nord-ovest.

Domenica, 01 Settembre 2024:

La giornata di Domenica inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 23°C con un’umidità del 77%. Lungo la mattinata, il cielo rimarrà coperto con leggere variazioni nelle condizioni meteorologiche, e le temperature saliranno fino ai 32°C. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità di 7 km/h. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e le nuvole sparse lasceranno spazio al sole, con temperature intorno ai 32-33°C e un’umidità attorno al 40-45%. Il vento si sposterà verso est-nordest mantenendo una velocità di 4-5 km/h. In serata, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 23-25°C e una lieve brezza proveniente dal nord-nordest.

Lunedì, 02 Settembre 2024:

Lunedì sarà una giornata prevalentemente soleggiata con poche nuvole sparse. Le temperature inizieranno intorno ai 23°C con un’umidità del 79% e il vento proveniente da nord. Durante la giornata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con temperature in aumento fino a raggiungere i 33-34°C intorno alle 14:00, con un’umidità che diminuirà fino al 36%. Il vento si sposterà verso sud-est mantenendo una velocità costante di 4-5 km/h. In serata, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 24-27°C e una leggera brezza proveniente da nord-ovest.