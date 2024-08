Meteo Potenza, previsioni da Sabato 31 a Lunedì 02 Settembre

Sabato, 31 Agosto 2024

Per Sabato, 31 Agosto 2024, a Potenza, il tempo si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la notte, oscillando intorno ai 17-18°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’85%. Il vento soffierà con una velocità media di 6 km/h proveniente da direzione ovest-sudovest. Al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature che saliranno gradualmente fino a toccare i 25-26°C e un’umidità che si ridurrà al 57%. Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 28-29°C e un’umidità che si attesterà intorno al 34-35%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature in calo fino a raggiungere i 21-22°C e un’umidità che salirà al 59%. Il vento sarà moderato con una velocità variabile tra i 2 e i 13 km/h, proveniente da direzione nord-nordest.

Domenica, 01 Settembre 2024

Per Domenica, 01 Settembre 2024, a Potenza, si prevede un cielo prevalentemente coperto. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 17-18°C e un’umidità che si manterrà intorno al 74-75%. Il vento soffierà con una velocità di 3-6 km/h proveniente da direzione ovest-sudovest. Al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in continuo aumento fino a raggiungere i 27-28°C e un’umidità che si manterrà intorno al 40-44%. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente con temperature che oscilleranno intorno ai 28-29°C e un’umidità che si manterrà intorno al 30-34%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a toccare i 18-19°C e un’umidità che salirà al 75-76%. Il vento sarà variabile con una velocità compresa tra i 2 e gli 14 km/h, proveniente da direzione nord-nordest.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Per Lunedì, 02 Settembre 2024, a Potenza, il cielo si presenterà nuvoloso. Durante la notte, ci saranno nubi sparse con temperature intorno ai 17-19°C e un’umidità che si manterrà intorno all’89-91%. Il vento soffierà con una velocità variabile tra i 2 e i 5 km/h, proveniente da direzione ovest-sudovest. Al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso con temperature in aumento fino a raggiungere i 29-30°C e un’umidità che si manterrà intorno al 30-35%. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente con temperature che oscilleranno intorno ai 28-29°C e un’umidità che si attesterà intorno al 40-48%. Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo rimarrà coperto con temperature in calo fino a toccare i 17-19°C e un’umidità che salirà all’85-91%. Il vento sarà moderato con una velocità variabile tra i 5 e i 14 km/h, proveniente da direzione ovest-sudovest.

In conclusione, il fine settimana a Potenza si presenterà con un mix di condizioni meteo, con il Sabato caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli, la Domenica con copertura nuvolosa e temperature più elevate, e il Lunedì con un cielo nuvoloso e temperature in calo. È consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione delle previsioni nei prossimi giorni.