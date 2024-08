Meteo Reggio Emilia, previsioni da Sabato 31 a Lunedì 02 Settembre

Sabato, 31 Agosto 2024

Il tempo a Reggio Emilia per Sabato 31 Agosto 2024 sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 23.6°C e i 28.7°C. Nel corso della mattinata è previsto un aumento dell’umidità con cielo coperto e temperature in crescita fino a raggiungere i 30.2°C. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso, con temperature che potrebbero superare i 33.8°C. Durante la sera e la notte, il cielo rimarrà coperto, con temperature in diminuzione che raggiungeranno i 25.1°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 2 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da direzione nord-ovest.

Domenica, 01 Settembre 2024

Domenica 01 Settembre 2024, a Reggio Emilia, si prevede un cielo coperto con temperature variabili tra i 22.8°C e i 34.3°C. Durante la mattina le condizioni rimarranno stabili con cielo coperto e temperature in aumento fino a raggiungere i 31.3°C. Nel pomeriggio il cielo si libererà dalle nubi, con temperature che potrebbero superare i 34.1°C. Durante la sera e la notte, il cielo sarà nuvoloso, con temperature in diminuzione che raggiungeranno i 22.8°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 1 km/h e 8 km/h, proveniente principalmente da direzione est-nord-est.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì 02 Settembre 2024, il cielo a Reggio Emilia sarà prevalentemente sereno con temperature comprese tra i 20.3°C e i 33.6°C. Durante la mattina il cielo sarà sereno, con temperature in aumento fino a raggiungere i 29.8°C. Nel pomeriggio e verso sera il cielo si presenterà poco nuvoloso, con temperature che potrebbero superare i 33.6°C. Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature in diminuzione che raggiungeranno i 23.0°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra 2 km/h e 7 km/h, proveniente principalmente da direzione nord-nord-ovest.

Con queste previsioni meteo, è consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, mantenendo adeguata idratazione e protezione solare durante le ore di maggiore insolazione.