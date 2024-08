Meteo Roma, previsioni da Sabato 31/08/2024 a Lunedì 02/09/2024

Sabato, 31 Agosto 2024:

Il tempo a Roma sabato sarà caratterizzato da cieli generalmente sereni al mattino con un leggero aumento delle nuvole nel pomeriggio e piogge sparse in serata. Le temperature oscilleranno tra i 23°C e i 35°C, con un’umidità che raggiungerà il suo picco al mattino (circa il 92%) per poi diminuire nel corso della giornata. Il vento soffierà principalmente da direzione ovest-sud-ovest con una velocità media di 14 km/h durante le precipitazioni.

Domenica, 01 Settembre 2024:

Domenica a Roma il cielo sarà principalmente coperto con un leggero miglioramento nel pomeriggio, quando sono previsti anche alcuni momenti di sereno. Le temperature saranno comprese tra i 24°C e i 32°C, mentre l’umidità si manterrà costantemente intorno al 90%. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-sud-ovest con una velocità media di 12 km/h durante la giornata, diminuendo gradualmente in serata.

Lunedì, 02 Settembre 2024:

Lunedì ci aspettiamo nuovamente un cielo coperto con qualche momento di sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature varieranno tra i 22°C e i 33°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-50%. Il vento sarà prevalentemente da direzione sud-ovest con una velocità variabile tra i 1 e i 9 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Roma si prospetta con un mix di nuvolosità, ma con delle temperature gradevoli che garantiranno comunque la possibilità di godersi le attività all’aperto. Siate comunque preparati per un po’ di pioggia, specialmente sabato sera, e per un’umidità persistente.