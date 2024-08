Meteo Trieste, previsioni da Sabato 31 a Lunedì 02 Settembre

Sabato 31 Agosto, 2024

Il tempo a Trieste sabato sarà principalmente soleggiato, con qualche nuvola sparsa durante la mattina. La temperatura massima raggiungerà i 34,2°C intorno alle ore 09:00, mentre la minima sarà di 24,7°C intorno alle ore 21:00. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 30% e il 50%. Il vento sarà prevalentemente da est con una velocità media di 6 km/h, e nel pomeriggio ruoterà verso ovest con intensità fino a 12 km/h.

Domenica 01 Settembre, 2024

Domenica a Trieste si prevede un cielo nuvoloso con schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 25,5°C e i 34,1°C. Durante la giornata, l’umidità sarà compresa tra il 31% e il 64%, mentre il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media tra i 4 e i 12 km/h. Nel pomeriggio il vento cambierà direzione, provenendo da nord-nordest.

Lunedì 02 Settembre, 2024

Lunedì a Trieste il cielo sarà prevalentemente sereno con qualche nuvola sparsa. Le temperature varieranno tra i 24,3°C e i 32,7°C. L’umidità si manterrà tra il 35% e il 68%. Il vento soffierà da est con una velocità media di 7 km/h, e nel pomeriggio ruoterà verso ovest-nordovest con intensità fino a 12 km/h. Nel complesso, il clima si manterrà caldo e asciutto, ideale per godersi una giornata all’aria aperta.

Con queste previsioni, è possibile pianificare le attività per il weekend, tenendo in considerazione le temperature e la possibilità di precipitazioni. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.