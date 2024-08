Meteo Verona, previsioni da Sabato 31 a Lunedì 02 Settembre

Sabato, 31 agosto 2024

Il sabato a Verona si prospetta variabile con nubi sparse e coperto durante la notte e il mattino. Nel pomeriggio si prevede una parziale schiarita che si manterrà anche nelle prime ore della sera. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi che raggiungeranno i 34.8°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 35%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione sud con una velocità che potrà raggiungere i 7 km/h.

Domenica, 01 settembre 2024

Domenica ci sarà un cielo coperto, con una leggera schiarita nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata il cielo si manterrà prevalentemente coperto, con una diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature saranno ancora elevate, con punte massime di 34.9°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 24%. Il vento avrà una direzione variabile, prevalentemente da sud, con una velocità che potrà raggiungere i 10 km/h nelle ore centrali della giornata.

Lunedì, 02 settembre 2024

Lunedì si prevede un cielo variabile con nubi sparse e schiarite. Durante la notte e le prime ore del mattino il cielo sarà prevalentemente coperto, ma nel corso della giornata si avrà una maggiore presenza di sole. Le temperature saranno in diminuzione rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi intorno ai 33.6°C. L’umidità sarà inferiore al 35%, e il vento sarà prevalentemente da direzione sud con una velocità che si manterrà intorno ai 5 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona, si consiglia di attrezzarsi adeguatamente per affrontare le temperature elevate, mantenendo un’adeguata idratazione e protezione solare. Prestare attenzione alla variazione del cielo e tenere a portata di mano ombrello e giacca impermeabile in caso di precipitazioni. Buon fine settimana a tutti!