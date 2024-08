Meteo Bologna, previsioni da Domenica 01 a Martedì 03 Settembre

Domenica, 1 Settembre 2024

Per Domenica, 1 Settembre 2024, a Bologna è previsto un cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 22.0°C e i 33.0°C. L’umidità si manterrà intorno al 35% – 64%. Il vento soffierà principalmente da sud-sudovest con una velocità media compresa tra 4 e 8 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo rimarrà coperto per quasi tutta la giornata.

Lunedì, 2 Settembre 2024

Lunedì, 2 Settembre 2024, a Bologna si prevede un cambiamento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà inizialmente nuvoloso con temperature che varieranno tra i 22.3°C e i 32.6°C, mentre l’umidità si manterrà tra il 34% e il 76%. Il vento soffierà prevalentemente da sud-ovest con una velocità compresa tra 2 e 8 km/h. Nella seconda metà della giornata è prevista la possibilità di piogge, con un cielo che si coprirà gradualmente. Le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno verso la sera, con un cielo poco nuvoloso e temperature in calo.

Martedì, 3 Settembre 2024

Per Martedì, 3 Settembre 2024, il cielo a Bologna si presenterà principalmente poco nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 20.5°C e i 32.7°C e un’umidità compresa tra il 37% e l’80%. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità variabile tra 2 e 7 km/h. Nel corso della giornata è previsto un aumento delle nuvole con cielo coperto verso la sera. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe risultare più carico di nubi rispetto ai giorni precedenti.