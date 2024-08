Meteo Campobasso, previsioni da Domenica 01 a Martedì 03 Settembre

Domenica, 01 Settembre 2024

Il meteo di domenica sarà caratterizzato da temperature piuttosto gradevoli durante le prime ore del giorno, con una minima di 17.3°C alle 5:00, seguita da un graduale aumento fino a raggiungere i 30.6°C intorno alle 13:00. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con la comparsa di nubi sparse intorno alle 15:00, seguite da un cielo coperto nel tardo pomeriggio e sera. Le precipitazioni sono previste tra le 12:00 e le 17:00, con un picco intorno alle 13:00. Il vento soffierà da nord-nordest con una velocità media di 14 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 32% per gran parte della giornata.

Lunedì, 02 Settembre 2024

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un leggero aumento delle temperature rispetto alla giornata precedente. La minima sarà di 17.4°C alle prime ore del mattino, mentre la massima si attesterà intorno ai 28.7°C intorno alle 10:00. L’umidità sarà più elevata rispetto alla domenica, con valori che raggiungeranno l’84% intorno alle 21:00. Il vento soffierà da sud-sudovest con una velocità media compresa tra 3 e 4 km/h, mantenendo il cielo coperto per l’intera giornata. Non sono previste precipitazioni significative.

Martedì, 03 Settembre 2024

La giornata di martedì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un leggero calo delle temperature rispetto alla giornata precedente. Durante la mattinata, si potranno osservare nubi sparse, seguite da un cielo coperto per il resto della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 18.2°C alle prime ore del mattino e i 28.2°C intorno alle 13:00. Verso sera, si avrà un graduale calo delle temperature e un aumento dell’umidità. Il vento soffierà principalmente da est-nordest con una velocità media compresa tra 12 e 16 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, ma è prevista la comparsa di nebbia intorno alle 22:00.

Queste previsioni possono subire variazioni, per cui è consigliabile consultare aggiornamenti più vicini alle date indicate. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto e adottare le misure necessarie per far fronte alle condizioni atmosferiche previste.