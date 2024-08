Meteo Padova, previsioni da Domenica 01 a Martedì 03 Settembre

Domenica, 1 Settembre 2024

Le previsioni meteo per Domenica a Padova indicano un cielo prevalentemente coperto per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse e copertura nuvolosa che si manterrà fino alle prime ore del pomeriggio. Nel corso della giornata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, dando spazio a brevi periodi di cielo sereno.

Le temperature rimarranno gradevoli, con valori che si attesteranno intorno ai 33-34°C nelle ore centrali del pomeriggio. L’umidità si manterrà intorno al 35-40%, e il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 9 km/h provenendo prevalentemente da direzione est-nordest.

Lunedì, 2 Settembre 2024

Per Lunedì, a Padova è previsto un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa che si diraderà progressivamente verso mezzogiorno, lasciando spazio a un cielo sereno e a brevi periodi di nubi sparse.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34-35°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30-35%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 1 e i 5 km/h, provenendo principalmente da direzione nord-est.

Martedì, 3 Settembre 2024

Le previsioni meteo per Martedì a Padova mostrano condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intera giornata. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con brevi periodi di nubi sparse nelle ore centrali del pomeriggio. La presenza di nuvole sarà comunque limitata e non influirà sull’irradiazione solare.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C nel primo pomeriggio, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-45%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra i 3 e i 7 km/h, provenendo principalmente da direzione sud-sud-est.

Con queste previsioni meteo dettagliate, è possibile pianificare al meglio le attività e gli spostamenti per i prossimi giorni a Padova, tenendo conto delle condizioni atmosferiche previste.