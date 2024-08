Meteo Parma, previsioni da Domenica 01 a Martedì 03 Settembre

Domenica, 01 Settembre 2024

Il cielo sarà prevalentemente coperto durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 22°C e i 24°C. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto, ma verso mezzogiorno le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a qualche schiarita. Le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 33°C nelle prime ore del pomeriggio, per poi calare leggermente al tramonto. Le nubi sparse torneranno a coprire il cielo verso sera. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità compresa tra 5 e 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 30-40% durante il giorno.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Il cielo sarà prevalentemente sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 21°C e i 23°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà poco nuvoloso, con qualche aumento di nuvole sparse verso mezzogiorno. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere i 33°C all’inizio del pomeriggio, per poi calare leggermente verso sera. Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 15 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata.

Martedì, 03 Settembre 2024

Il cielo sarà prevalentemente sereno durante la notte e le prime ore del mattino, con temperature comprese tra i 21°C e i 22°C. Durante la giornata il cielo si coprirà, con un aumento delle nuvole sparse, che diventeranno via via più fitte verso mezzogiorno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C, per poi calare leggermente nel tardo pomeriggio. Il vento soffierà da nord-nordovest con una velocità compresa tra 5 e 8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante la giornata.