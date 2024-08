Meteo Prato, previsioni da Domenica 01/09/2024 a Martedì 03/09/2024

Domenica, 01 Settembre 2024

Le previsioni meteo per Domenica indicano un inizio di giornata coperto con temperature che si aggirano intorno ai 25-26°C e un’umidità intorno al 40%. Durante la mattinata non sono previste precipitazioni, ma nel pomeriggio si avrà un miglioramento delle condizioni atmosferiche con la comparsa di nubi sparse e un calo dell’umidità. Le temperature massime raggiungeranno i 35-36°C. Nel tardo pomeriggio e in serata si avrà un cielo poco nuvoloso con una diminuzione delle temperature e un aumento dell’umidità, mentre il vento soffierà da est a nord-est con una velocità di 4-6 km/h.

Lunedì, 02 Settembre 2024

Lunedì sarà una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Al mattino il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 24-25°C e un’umidità del 60-65%. Nel corso della mattinata si avrà una graduale diminuzione delle nuvole e un aumento delle temperature. Nel primo pomeriggio il cielo si schiarirà con la comparsa di nubi sparse e temperature massime di 33-34°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà nuovamente coperto con un aumento dell’umidità e temperature intorno ai 24-26°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 3-5 km/h.

Martedì, 03 Settembre 2024

Martedì le condizioni meteo saranno prevalentemente stabili. Al mattino il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature intorno ai 21-22°C e un’umidità del 85-90%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio si avrà un aumento delle nuvole con una diminuzione delle temperature massime, che si attesteranno intorno ai 31-32°C. Nel tardo pomeriggio e in serata il cielo sarà coperto con un aumento dell’umidità e temperature intorno ai 23-25°C. Il vento soffierà da nord-est con una velocità di 4-6 km/h.