Previsioni meteo: Settembre parte con l’Anticiclone Africano, temperature eccezionali in vista

Il caldo continua ad essere il protagonista assoluto del meteo in Italia e le previsioni meteo lasciano pochi dubbi sul fatto che lo sarà ancora per diverso tempo, anche a Settembre. Quest’anno, infatti, stiamo assistendo a una persistenza davvero eccezionale dell’anticiclone sub-tropicale africano sull’area mediterranea. Questa massa di alta pressione, che sta portando temperature ben al di sopra delle medie stagionali, non sembra avere alcuna intenzione di abbandonare la nostra penisola, nemmeno nella prima parte del nuovo mese. Gli aggiornamenti meteo dei principali modelli indicano che anche la prossima settimana sarà dominata dall’anticiclone, sebbene con qualche temporanea “debolezza”.

Temperature sopra la media

Durante la prossima settimana, le temperature in Italia continueranno a mantenersi sopra la media, con valori che potrebbero superare di oltre 5 gradi i normali livelli per il periodo. In particolare, nelle aree interne del Centro-Sud, si potranno raggiungere picchi diffusi di 34-35 gradi, mentre al Nord, sulla Pianura Padana, il termometro spesso supererà i 30 gradi. Un caldo che per intensità e continuità non è tipico del mese di settembre e ricorda più l’estate piena, cioè quella di luglio o prima parte di agosto.

Possibili temporali localizzati

Tuttavia, qualche segnale di cedimento si intravede all’inizio della settimana. Tra il 2 e il 4 settembre, infatti, l’anticiclone africano potrebbe perdere parte della sua forza, con un leggero calo della pressione atmosferica. Questo potrebbe permettere la formazione di temporali nelle zone interne, principalmente sulle Alpi e lungo l’Appennino. Alcuni di questi temporali potrebbero estendersi anche verso le pianure vicine ai rilievi montuosi. È importante sottolineare che i temporali sono fenomeni meteorologici difficili da prevedere con precisione, soprattutto con diversi giorni di anticipo. Pertanto, analizzeremo nel dettaglio le aree più colpite giorno per giorno.

Caldo ancora più intenso

Questa breve fase di instabilità dovrebbe attenuarsi nella seconda parte della settimana, quando si prevede un ulteriore rinforzo dell’anticiclone. Ciò porterà a una maggiore presenza di sole e bel tempo, favorendo addirittura un incremento delle temperature. Verso giovedì e venerdì della prossima settimana, infatti, si prevede un picco di questa fase calda, con punte di 36-37 gradi sulle aree interne tirreniche del Centro-Sud.

Un Settembre atipico

Questa situazione climatica anomala fa sì che il 1° settembre, che segna l’inizio dell’autunno meteorologico, abbia condizioni ben lontane dall’essere autunnali. Sembra che il caldo estivo persisterà ancora per gran parte di settembre, con temperature che continueranno a ricordare i mesi più caldi dell’anno. Resta da vedere se e quando ci sarà una svolta meteorologica in grado di riportare le temperature su valori più consoni al periodo e di portare piogge più diffuse e organizzate sul nostro territorio. Fino ad allora, prepariamoci a vivere un’estate prolungata con temperature anche eccezionali.