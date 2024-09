Meteo BARI, previsioni da Lunedì 02 a Mercoledì 04 Settembre

Previsioni Meteo Bari per i prossimi giorni

Le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per lunedì 2 settembre, martedì 3 settembre e mercoledì 4 settembre 2024.

Meteo per Lunedì, 02 Settembre 2024

La giornata inizierà con un cielo sereno e temperature comprese tra 23.9°C e 27.9°C. Verso le 10:00, è prevista la comparsa di nubi sparse, con una temperatura attesa di 31°C. Nel corso della giornata, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento dell’umidità. La velocità media del vento oscillerà tra i 3 e i 12 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Meteo per Martedì, 03 Settembre 2024

Il martedì si prevede un cielo nuvoloso con temperature che varieranno tra 23.7°C e 29.5°C. Durante la mattinata, sono attese nubi sparse, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto al giorno precedente. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, garantendo un breve periodo di sereno. Il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità compresa tra 1 e 12 km/h.

Meteo per Mercoledì, 04 Settembre 2024

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da condizioni climatiche stabili. Il cielo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che oscilleranno tra 22.3°C e 28.9°C. Nel corso della giornata, sono previste nubi sparse e un aumento dell’umidità. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione est, con una velocità compresa tra 2 e 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un aumento delle nubi e dell’umidità. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate e adottare le misure necessarie per affrontare le eventuali variazioni climatiche.