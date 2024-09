Meteo Campobasso, previsioni da Lunedì 02 a Mercoledì 04 Settembre

Lunedì, 2 Settembre 2024

Il tempo a Campobasso lunedì si preannuncia coperto per l’intera giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 20-30°C. Non sono previste precipitazioni significative, anche se potrebbero verificarsi nubi sparse. Il vento soffierà leggero da ovest-sud-ovest con velocità tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-60% per gran parte della giornata.

Martedì, 3 Settembre 2024

Martedì ci sarà un miglioramento delle condizioni meteorologiche con ampie schiarite. La giornata inizierà con temperature intorno ai 20°C, che aumenteranno gradualmente fino a raggiungere circa 29°C nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di precipitazioni sparse, con venti che soffieranno da est-sud-est con una velocità compresa tra 4 e 9 km/h. L’umidità sarà più alta rispetto al giorno precedente, oscillando tra il 45% e il 75%.

Mercoledì, 4 Settembre 2024

Mercoledì sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature gradevoli. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 18°C, mentre durante il giorno saliranno fino a 28-29°C. Nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di precipitazioni, con venti che soffieranno da sud-est con una velocità tra 4 e 8 km/h. L’umidità sarà variabile, con valori compresi tra il 45% e l’89%.

In conclusione, la previsione del tempo per Campobasso indica un inizio settimana con condizioni variabili, che prevedono un lunedì coperto, un martedì con ampie schiarite e un mercoledì in prevalenza sereno. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per ogni eventualità.