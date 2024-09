Meteo Parma, previsioni da Lunedì 02 a Mercoledì 04 Settembre

Meteo Parma prossimi giorni 2 Settembre, 3 Settembre, 4 Settembre: precipitazioni e temperature in calo

Le previsioni meteo per Parma indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Lunedì 2 Settembre si prevede un cielo coperto con piogge nel pomeriggio, seguite da un calo delle temperature. Martedì 3 Settembre si presenterà con cieli sereni, mentre mercoledì 4 Settembre si prevedono nuovamente piogge e temporali.

Meteo Lunedì 2 Settembre

Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo sarà coperto con nuvole sparse, e la temperatura oscillerà tra i 22.2°C e i 31.6°C. Verso le 15:00 inizieranno le precipitazioni, con piogge moderate e venti provenienti da ovest-sudovest con una velocità tra i 5 e i 26 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45-84% durante la giornata.

Meteo Martedì 3 Settembre

Martedì 3 Settembre si prevede una giornata soleggiata con temperature comprese tra i 18.9°C e i 30.3°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio il cielo sarà sereno, con venti leggeri provenienti da sud-ovest e nord-ovest. Nel pomeriggio, si avranno nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature. L’umidità sarà compresa tra il 44% e l’88%.

Meteo Mercoledì 4 Settembre

Mercoledì 4 Settembre si prevede un aumento delle precipitazioni con un cielo coperto, seguito da temporali nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature saranno comprese tra i 20.5°C e i 28.9°C. Durante la giornata, il vento soffierà principalmente da sud con una velocità compresa tra 1 e 7 km/h. L’umidità aumenterà fino al 95% con l’arrivo dei temporali.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge e temporali alternati a brevi periodi di sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni dettagliate e di essere preparati per eventuali cambiamenti climatici.