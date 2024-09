Meteo Perugia, previsioni da Lunedì 02 a Mercoledì 04 Settembre

Lunedì, 02 Settembre 2024

La giornata di lunedì a Perugia inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 21°C con un’umidità del 70%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto con leggero calo delle temperature e aumento dell’umidità. Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, mantenendo il cielo coperto e registrando una temperatura massima di 27.7°C e un’umidità del 41%. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni rimarranno stabili, con un graduale calo della temperatura fino a 21.2°C e un’umidità del 63%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità compresa tra 0 e 5 km/h.

Martedì, 03 Settembre 2024

Martedì sarà caratterizzato da cielo poco nuvoloso al mattino con temperature intorno ai 20.6°C e un’umidità del 66%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà poco nuvoloso, con un aumento delle temperature fino a 31.1°C e un calo dell’umidità al 27%. Nel pomeriggio si prevede un cielo coperto e un leggero calo delle temperature fino a 27.9°C con un’umidità del 53%. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, mantenendo il cielo coperto con temperature intorno ai 20.6°C e un’umidità del 92%. Il vento soffierà prevalentemente da est-nordest con una velocità compresa tra 1 e 18 km/h.

Mercoledì, 04 Settembre 2024

Mercoledì sarà una giornata caratterizzata da nebbia al mattino, con temperature intorno ai 19.3°C e un’umidità del 96%. Nel corso della mattinata la nebbia si dissiperà, lasciando spazio a cielo coperto e temperature in aumento fino a 30.2°C con un’umidità del 42%. Nel pomeriggio si prevede l’arrivo di precipitazioni, con piogge e temperature in diminuzione fino a 23.9°C e un’umidità del 83%. Nel tardo pomeriggio e sera le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, mantenendo il cielo coperto con temperature intorno ai 19.1°C e un’umidità del 97%. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nordest con una velocità compresa tra 1 e 6 km/h.