Meteo Prato, previsioni da Lunedì 02 a Mercoledì 04 Settembre

Previsioni Meteo per Lunedì, 02 Settembre 2024

Il tempo a Prato lunedì sarà prevalentemente coperto con temperature che si manterranno attorno ai 24-30°C. La giornata inizierà con nuvole basse che daranno luogo a copertura completa tra le 3:00 e le 7:00 del mattino. Le precipitazioni saranno minime, ma l’umidità si manterrà costante intorno al 60-65%. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 1-6 km/h.

Previsioni Meteo per Martedì, 03 Settembre 2024

Martedì a Prato si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature comprese tra 21 e 32°C. La giornata inizierà con nubi sparse che si diraderanno completamente verso mezzogiorno. Durante la mattinata l’umidità sarà intorno al 75-80%, ma scenderà al 35% nel pomeriggio. Il vento sarà variabile, orientandosi da nord-est a sud con velocità tra i 3 e i 10 km/h.

Previsioni Meteo per Mercoledì, 04 Settembre 2024

Mercoledì il cielo a Prato sarà nuvoloso con temperature comprese tra 20 e 31°C. Le nuvole si manterranno costanti per l’intera giornata con un picco di umidità del 90% nelle prime ore del mattino. Verso sera l’umidità diminuirà, ma il cielo rimarrà coperto. Il vento soffierà da nord-est con una velocità tra i 3 e i 7 km/h.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Prato indicano un inizio settimana variabile con temperature gradevoli e umidità che si manterrà costante. Sia martedì che mercoledì si preannunciano giornate soleggiate, ideali per godersi il clima mite. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio le previsioni per eventuali aggiornamenti.