Si tuffano nel lago di Castel Gandolfo, dispersi due giovani ragazzi

Due ragazzi risultano dispersi dopo essere scomparsi nel lago di Castel Gandolfo, vicino Roma, nel pomeriggio di oggi. Secondo le ricostruzioni tre giovani stranieri, originari del Burkina Faso, tutti di circa venti anni, hanno noleggiato un pattino per una nuotata nel lago e qualche tuffo ma lo svago è finito in tragedia. Uno dei ragazzi si è tuffato in acqua ma non è riemerso, a quel punto un altro giovane si è tuffato in suo soccorso ma anche lui non è riuscito a tornare a galla. Il terzo giovane ha quindi riportato il pattino a riva e ha lanciato l’allarme.

Sul posto per le ricerche sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili del fuoco con l’ausilio dei sommozzatori e un elicottero.

I tre giovani sono ospiti del centro di accoglienza di Rocca di Papa «Un mondo migliore» e verso le 15 hanno preso un pattino noleggiandolo in uno stabilimento lungo la sponda del lago di Castel Gandolfo.