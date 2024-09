Fulmine su casa a Chiavari: incendiati cucina e sottotetto

Nelle prime ore di questa mattina un temporale ha colpito il Levante Genovese, con numerosi fulmini caduti al suolo. Uno di questi ha colpito in pieno il tetto di una palazzina a due piani situata in via Privata da Piazza San Front, nel comune di Chiavari.

L’impatto del fulmine è stato accompagnato da un forte boato, avvertito da molti cittadini nei dintorni. “Sembrava un’esplosione,” ha raccontato un testimone. “Il rumore è stato così forte che abbiamo pensato a qualcosa di molto grave.”

La scarica elettrica ha provocato un incendio che ha coinvolto la cucina e il sottotetto dell’appartamento. I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno lavorato per diverso tempo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Grazie al loro intervento, le fiamme sono state estinte e l’appartamento è stato messo in sicurezza, evitando conseguenze peggiori.

Fortunatamente, i due residenti dell’appartamento sono riusciti a uscire dall’edificio senza riportare alcuna conseguenza fisica. Sono stati fatti evacuare dai soccorritori per precauzione mentre le operazioni di spegnimento erano in corso. Nonostante lo spavento e i danni materiali riportati, nessuno è rimasto ferito nell’incidente.