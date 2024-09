Meteo BARI, previsioni da Martedì 03 a Giovedì 05 Settembre

Previsioni Meteo Bari prossimi giorni 3 Settembre, 4 Settembre, 5 Settembre:

Le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano condizioni variabili con possibili precipitazioni e temperature stabili. Iniziamo con Martedì 3 Settembre:

Martedì 3 Settembre

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 23-24°C con un’umidità del 64-70%. Nel corso della mattinata il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a 29.6°C intorno alle 11:00. Nel pomeriggio le condizioni rimarranno stabili con temperature intorno ai 28-29°C e un’umidità che potrà raggiungere il 77-86%. Il vento soffierà da nord-est con velocità comprese tra 10-14 km/h.

Mercoledì 4 Settembre

Anche mercoledì il cielo sarà coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 23-28°C e un’umidità che potrà variare dal 75% all’85%. Nel corso della giornata le condizioni rimarranno stabili con vento proveniente da nord-est con velocità comprese tra 7-10 km/h.

Giovedì 5 Settembre

Giovedì inizierà con la presenza di nebbia e temperature intorno ai 23-24°C con un’umidità del 92-94%. Nel corso della giornata il cielo si diraderà con la presenza di nubi sparse e temperature in aumento fino a 30°C. L’umidità diminuirà fino al 53% con venti che potranno soffiare con velocità tra 4-10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari indicano una tendenza al maltempo con cielo coperto e possibili precipitazioni, temperature piuttosto stabili e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.