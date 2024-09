Meteo Cagliari, previsioni da Martedì 03 a Giovedì 05 Settembre

Martedì, 03 Settembre 2024

Il tempo a Cagliari martedì sarà caratterizzato da una variazione significativa delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, ci saranno nuvole sparse con una leggera foschia nelle prime ore del mattino. Verso le ore 7:00, il cielo si schiarirà e il sole farà la sua comparsa, portando temperature intorno ai 25 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo resterà prevalentemente sereno con alcune nuvole sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 30 gradi intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà e potrebbero verificarsi precipitazioni intorno alle 17:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 25 gradi. Nella serata, il cielo si manterrà poco nuvoloso con temperature comprese tra i 24 e i 23 gradi.

Mercoledì, 04 Settembre 2024

Mercoledì, il tempo a Cagliari sarà prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 23 gradi. Al mattino, il cielo si coprirà gradualmente, con temperature che saliranno fino a 29 gradi verso mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con nuvole sparse e temperature intorno ai 28 gradi. Verso sera, il cielo si schiarirà leggermente e le temperature si attesteranno attorno ai 26 gradi.

Giovedì, 05 Settembre 2024

Giovedì a Cagliari il cielo sarà prevalentemente coperto, con possibilità di piogge durante le prime ore del mattino. Verso l’alba, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature intorno ai 24 gradi. Durante la mattinata, il cielo si schiarirà e le precipitazioni cesseranno, lasciando spazio a temperature in aumento fino a 29 gradi. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 30 gradi. In serata, il cielo resterà sereno e le temperature gradualmente scenderanno fino a 21 gradi.

In generale, la temperatura oscillerà tra i 21 e i 30 gradi nei prossimi giorni, con un’umidità media intorno al 70%. Il vento soffierà prevalentemente da sud con una velocità media di 10-15 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di essere preparati per possibili precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.