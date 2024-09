Meteo Genova, previsioni da Martedì 03 a Giovedì 05 Settembre

Meteo Genova prossimi giorni 3 Settembre, 4 Settembre, 5 Settembre: previsioni dettagliate

Prendiamo in esame le previsioni meteo per i prossimi giorni a Genova, fornite dettagliatamente per ogni ora, in modo da poter pianificare al meglio le attività quotidiane.

Martedì, 3 Settembre 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e una temperatura di 23.5°C, con un’umidità del 73%. Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso, con una lieve diminuzione dell’umidità. Nel pomeriggio il tempo si manterrà sereno, con una temperatura massima di 28.5°C e una minima di 22.5°C. Il vento soffierà da sud-ovest a una velocità media di 8 km/h. Nella serata e nella notte, il cielo sarà coperto con lieve aumento dell’umidità.

Mercoledì, 4 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto, temperatura di 23.7°C e un’umidità del 66%. Durante la mattinata, il cielo rimarrà coperto con lieve calo dell’umidità. Nel pomeriggio si avrà una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con una temperatura massima di 28.5°C e una minima di 23.3°C. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con intensità variabile. Verso sera è prevista la comparsa di piogge leggere con aumento dell’umidità.

Giovedì, 5 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e una temperatura di 22.5°C, con un’umidità del 93%. Durante la notte sono previsti temporali e piogge. Durante la mattinata, il tempo si manterrà instabile con temporali e piogge, con un lieve calo dell’umidità. Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, con la comparsa di grandinate e un aumento del vento da sud-est. La situazione meteorologica rimarrà instabile anche in serata e notte, con piogge e copertura nuvolosa.

È importante prestare attenzione alle previsioni meteorologiche per poter organizzare al meglio le attività esterne nei prossimi giorni. Rimandare eventuali appuntamenti all’aperto al fine settimana potrebbe essere una scelta saggia, considerando la prevista instabilità del tempo. Restate aggiornati tramite fonti affidabili per eventuali variazioni nelle previsioni.