Meteo Padova, previsioni da Martedì 03 a Giovedì 05 Settembre

Meteo Padova prossimi giorni 3 Settembre, 4 Settembre, 5 Settembre: clima variabile con precipitazioni e temporali in arrivo.

Le previsioni meteo per Padova mostrano un’andamento variabile nei prossimi giorni, con possibili precipitazioni e temporali in arrivo. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Martedì, 3 Settembre 2024

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno i 28.2°C e un’umidità del 55%. Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile, con temperature intorno ai 32.4°C e un lieve aumento dell’umidità. Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera sono attese nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa, con temperature in diminuzione (27.3°C) e umidità in aumento (66%). Il vento sarà prevalentemente proveniente da sud-ovest con una velocità media di 7 km/h.

Mercoledì, 4 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 21.8°C con un’umidità del 81%. Durante la mattinata e il primo pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a un aumento dell’umidità e alla comparsa di nubi sparse. Verso metà pomeriggio sono previste precipitazioni, con pioggia nel primo pomeriggio e nuvolosità variabile nel tardo pomeriggio. Le temperature massime si attesteranno sui 32.5°C, mentre l’umidità sarà in aumento, con valori fino al 88%. Il vento sarà prevalente da est con una velocità media di 5 km/h.

Giovedì, 5 Settembre 2024

La giornata inizia con condizioni meteo instabili, con cielo coperto e un’umidità elevata intorno al 93%. Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, sono previste precipitazioni, con temporali e piogge intense. Le temperature si manterranno intorno ai 25.1°C, mentre l’umidità raggiungerà picchi del 95%. Nel tardo pomeriggio e sera sono previsti temporali e grandinate, con temperature in leggero calo e venti provenienti da nord-est con velocità fino a 15 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Padova indicano un cambiamento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un aumento delle precipitazioni e temporali a partire dalla giornata di mercoledì. È consigliabile prestare attenzione a tali previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali condizioni climatiche avverse.