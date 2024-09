Meteo Prato, previsioni da Martedì 03 a Giovedì 05 Settembre

Martedì, 03 Settembre 2024

Il Martedì a Prato si prevede un inizio di giornata con cieli sereni e temperature intorno ai 22 gradi. Nel corso della mattinata, il cielo resterà sgombro da nuvole, portando le temperature a salire gradualmente fino a toccare i 32 gradi nel primo pomeriggio. Verso le 13:00 si prevedono nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa che porterà ad un calo delle temperature verso i 30 gradi. Nel tardo pomeriggio, il cielo si libererà nuovamente da nuvole, mantenendo comunque una copertura parziale che si protrarrà per il resto della giornata. Le temperature caleranno gradualmente fino a toccare i 23 gradi verso la mezzanotte.

Il vento soffierà prevalentemente da sud con una velocità media compresa tra i 3 e i 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà intorno al 35-80%.

Mercoledì, 04 Settembre 2024

Mercoledì vedrà una giornata caratterizzata da cieli coperti con temperature che si manterranno costanti attorno ai 22 gradi fino al primo pomeriggio. Successivamente, le temperature saliranno, raggiungendo i 32 gradi verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio sono previste nubi sparse che porteranno ad un leggero calo della temperatura. Verso le 16:00 è prevista la possibilità di pioggia, con una diminuzione delle temperature fino a 26 gradi. Nel corso della serata, il cielo si manterrà nuvoloso con temperature intorno ai 23 gradi.

Il vento soffierà da sud-est con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 83% nelle prime ore della mattina.

Giovedì, 05 Settembre 2024

Giovedì sarà una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa e precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21 gradi per gran parte della giornata, salvo poi calare leggermente verso sera. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da piogge leggere che si intensificheranno verso le prime ore del pomeriggio, trasformandosi in temporali e grandinate. Le temperature si manterranno intorno ai 24 gradi durante le precipitazioni, per poi calare gradualmente verso la serata, raggiungendo i 20 gradi nelle ultime ore del giorno.

Il vento soffierà prevalentemente da nord-est con una velocità compresa tra 3 e 10 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata intorno all’88-91% durante le precipitazioni.