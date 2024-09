Meteo Trieste, previsioni da Martedì 3 a Giovedì 5 Settembre

Meteo Trieste prossimi giorni 3 Settembre, 4 Settembre, 5 Settembre:

Le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni indicano variazioni significative delle condizioni meteorologiche, con cambiamenti nelle temperature, nell’umidità e nei pattern del vento. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Martedì, 3 Settembre 2024:

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cielo coperto con leggere precipitazioni, con temperature intorno ai 22-24°C e umidità al 56-65%. Nel corso della mattinata il cielo si schiarirà, dando spazio a un po’ di sole con temperature in aumento fino a 30-31°C e un’umidità che si attesterà intorno al 44-52%. Nel pomeriggio e verso sera il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 30 e i 27°C e un’umidità tra il 44 e il 60%. Il vento soffierà da ovest-nordovest con una velocità tra i 2 e gli 8 km/h.

Mercoledì, 4 Settembre 2024:

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 22-23°C con un’umidità del 60-61%. Durante la mattinata il cielo sarà poco nuvoloso, con un lieve aumento delle temperature fino ai 30°C e un’umidità che si ridurrà al 38-42%. Nel pomeriggio il cielo si coprirà parzialmente con temperature stabili intorno ai 30°C e un’umidità tra il 50 e il 70%. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo sarà nuvoloso con un aumento dell’umidità fino all’86% e temperature che si attesteranno intorno ai 23-26°C. Il vento sarà debole, con direzione variabile da est a ovest-nordovest.

Giovedì, 5 Settembre 2024:

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 22-23°C, con un’umidità tra l’80 e l’86%. Durante la mattinata il cielo rimarrà nuvoloso con un lieve aumento delle temperature fino ai 28-29°C e un’umidità tra il 55 e il 69%. Nel primo pomeriggio sono previste precipitazioni, con una diminuzione delle temperature a 25-26°C e un’umidità tra il 64 e l’81%. Nel tardo pomeriggio e sera il cielo rimarrà coperto, con un’umidità intorno al 73-84% e temperature intorno ai 22-25°C. Il vento soffierà principalmente da nord-ovest con velocità tra i 4 e i 13 km/h.

In conclusione, i prossimi giorni a Trieste saranno caratterizzati da variazioni significative nelle condizioni meteorologiche, con la possibilità di precipitazioni e temporali nelle prime ore di giovedì. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni meteorologiche in costante aggiornamento per pianificare al meglio le attività all’aperto e adattarsi ai cambiamenti climatici.