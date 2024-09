Meteo Venezia, previsioni da Martedì 03 a Giovedì 05 Settembre

Martedì, 3 Settembre 2024

Il tempo a Venezia per Martedì mostra una giornata variabile. Al mattino avremo cieli poco nuvolosi con temperature comprese tra i 25 e i 28°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 31°C. Durante la sera e la notte, il cielo rimarrà sereno con temperature che si aggirano intorno ai 26-27°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 40% e il 77%, mentre il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità tra i 3 e i 9 km/h.

Mercoledì, 4 Settembre 2024

Mercoledì, il tempo a Venezia sarà prevalentemente variabile con cieli poco nuvolosi al mattino e temperature comprese tra i 24 e i 26°C. Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno con temperature attorno ai 31°C. La sera e la notte si manterrà poco nuvoloso con temperature comprese tra i 24 e i 27°C. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 48% e l’86%, mentre il vento soffierà da direzioni variabili con una velocità tra i 2 e i 10 km/h.

Giovedì, 5 Settembre 2024

Giovedì a Venezia si prevede un peggioramento con l’arrivo di temporali e piogge. Durante la mattina avremo cieli coperti e temperature tra i 22 e i 24°C. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche peggioreranno con temporali e piogge, mantenendo le temperature intorno ai 24-25°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da temporali e grandinate con temperature tra i 21 e i 23°C. L’umidità sarà elevata, oscillando tra il 82% e il 94%, mentre il vento soffierà principalmente da est con velocità tra 9 e 12 km/h.

In sintesi, nei prossimi giorni a Venezia si prevedono variazioni significative delle condizioni meteorologiche, con una fase di instabilità attesa per Giovedì, mentre Martedì e Mercoledì offriranno un clima più stabile e soleggiato. Siate preparati per le possibili precipitazioni e i cambiamenti repentini delle temperature.