Previsioni meteo, ultimi aggiornamenti da FORTE MALTEMPO sull’Italia. Ecco quando.

Nei prossimi giorni un indebolimento via via più significativo dell’alta pressione sub-tropicale potrebbe spianare la strada a un netto cambiamento delle condizioni meteo sull’Italia. Già in questo avvio di settimana stiamo assistendo a disturbi instabili legati all’afflusso di aria leggermente più fresca in quota di origine atlantica, responsabile di qualche temporale che per il momento interessa soprattutto le aree settentrionali a nord del Po. Fra domani e mercoledì 4 settembre dell’instabilità avrà modo di interessare maggiormente le regioni centro-meridionali e ancora parte del Nord, specialmente le aree montuose o a ridosso dei monti, sotto forma di temporali pomeridiani. Ma questi fenomeni potrebbero essere solo un antipasto di un cambiamento ben più drastico delle condizioni del tempo verso il 5-6 Settembre.

In questa fase una saccatura atlantica potrebbe affondare nel cuore dell’Europa scavando un minimo depressionario sulla Francia. Questo potrebbe determinare un progressivo peggioramento su buona parte d’Italia: in particolar modo il modello ECWMF lo inquadra fra la sera di mercoledì 4 Settembre e soprattutto la giornata di giovedì 5, con strascichi anche il giorno 6. Aria fresca di origine atlantica entrerebbe in contrasto con l’aria calda e umida preesistente sul nostro Paese: questo scontro tra masse d’aria di caratteristiche molto diverse potrebbe generare fenomeni atmosferici estremi. In particolare, i forti contrasti termici tra l’aria calda presente al suolo e quella più fredda in arrivo in quota creeranno le condizioni ideali per la formazione di temporali molto intensi soprattutto sulle pianure del centro-nord.

Le attuali proiezioni indicano la possibilità di precipitazioni abbondanti concentrate in brevi periodi, fenomeno che potrebbe causare flash flood, ossia alluvioni lampo, specie nelle aree più vulnerabili. Inoltre, la presenza di aria calda e umida combinata con il rapido raffreddamento in quota potrebbe favorire lo sviluppo di supercelle temporalesche, strutture temporalesche particolarmente potenti. Queste supercelle sono capaci di generare grandinate con chicchi di grandi dimensioni, causando potenziali danni a coltivazioni, strutture e veicoli.

Il rischio di fenomeni violenti sarà particolarmente alto nelle regioni del Centro-Nord, ma non è escluso che le condizioni di instabilità possano estendersi anche al Centro-Sud sul finire della settimana. Molto dipenderà dalla traiettoria della saccatura atlantica, che potrebbe spostarsi ulteriormente verso sud, coinvolgendo altre regioni italiane. Pertanto, sarà fondamentale seguire con attenzione gli aggiornamenti meteorologici delle prossime 24-48 ore per avere un quadro più preciso della situazione.

Questo possibile peggioramento rappresenta un primo break estivo significativo, con l’arrivo di maltempo diffuso e aria più fresca che potrebbe mettere fine al caldo intenso su molte regioni italiane a cominciare dal Nord. Tuttavia, data l’incertezza ancora presente nei modelli, è importante restare informati e seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.