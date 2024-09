Arabia Saudita colpita da piogge alluvionali: La Mecca sott’acqua [VIDEO]

Forti piogge hanno colpito negli ultimi giorni, e in particolare nella giornata di lunedì 2 settembre, alcune aree dell’Arabia Saudita. Piogge alluvionali hanno travolto la città di La Mecca causando allagamenti, disagi alla popolazione e danni alle infrastrutture. Si registra anche una vittima a causa della caduta di un albero su un’automobile per effetto dei forti venti che hanno accompagnato la perturbazione.

Le precipitazioni intense hanno sommerso le strade, bloccando il traffico e intrappolando numerosi veicoli. Scene di auto sommerse e persone bloccate nei loro veicoli sono diventate purtroppo comuni. Oltre a Mecca, anche la città di Jeddah è stata colpita duramente da queste condizioni meteo estreme, registrando disagi simili.

Le autorità hanno inoltre invitato la popolazione a evitare spostamenti non necessari fino a quando la situazione non sarà completamente sotto controllo. I cittadini sono stati esortati a seguire le istruzioni delle autorità e a prendere tutte le precauzioni necessarie per la propria sicurezza.