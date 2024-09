Louis Vuitton Cup, forte temporale durante la regata: fulmine cade vicino Luna Rossa, il VIDEO

Giornata di tensione e colpi di scena quella di oggi nelle acque di Barcellona, dove si sta svolgendo la Louis Vuitton Cup. La quarta giornata del Round Robin è stata interrotta a causa di un forte temporale che si è abbattuto improvvisamente sulla zona, costringendo il comitato di gara a sospendere la regata per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

La regata si stava svolgendo regolarmente, con Luna Rossa in netto vantaggio e ormai lanciata verso una vittoria quasi certa. L’imbarcazione italiana, al sesto e ultimo lato del percorso, aveva messo in difficoltà il team neozelandese, che è stato addirittura squalificato dal comitato di gara poco prima della sospensione della competizione.

Ma la situazione è rapidamente degenerata. Un forte temporale si è scatenato sul campo di regata, con raffiche di vento e pioggia battente. La situazione è diventata particolarmente pericolosa quando una serie di fulmini ha iniziato a colpire il mare. Uno di questi, come testimoniato da un impressionante filmato che ha subito fatto il giro dei social, è caduto a pochissimi metri dall’imbarcazione di Luna Rossa, facendo scattare l’allarme tra i membri dell’equipaggio e gli spettatori.

Il comitato di gara, valutata la pericolosità delle condizioni meteo, ha deciso di sospendere immediatamente la regata, fermando l’avanzata di Luna Rossa a un passo dalla vittoria. La sicurezza delle persone in mare, sia per gli equipaggi che per i mezzi di supporto, è stata considerata prioritaria, anche se a nostro avviso lo stop sarebbe dovuto arrivare decisamente prima.