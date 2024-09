Meteo Ancona, previsioni da Mercoledì 04 a Venerdì 06 Settembre

Meteo Ancona prossimi giorni 4 Settembre, 5 Settembre, 6 Settembre: possibili piogge e temperature in calo.

Nelle prossime giornate ad Ancona, ci aspettiamo un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche. Prendendo in considerazione le previsioni meteo dettagliate, è importante essere preparati per affrontare le condizioni variabili che si verificheranno.

Mercoledì, 4 Settembre 2024

Mercoledì ad Ancona, ci aspettiamo una giornata con copertura nuvolosa persistente. Le temperature si manterranno tra i 24.1°C e i 28.8°C con un’umidità che varierà tra il 65% e l’88%. Il vento soffierà con una velocità compresa tra 1 km/h e 13 km/h, principalmente da direzione Est. Le precipitazioni sono previste soprattutto nel pomeriggio, con cielo coperto e piogge leggere.

Giovedì, 5 Settembre 2024

Per Giovedì, le condizioni meteo ad Ancona mostrano un netto cambiamento rispetto al giorno precedente. Le temperature oscilleranno tra i 23.7°C e i 26.4°C, con un’umidità che varierà tra il 75% e l’89%. Il vento soffierà con intensità tra 2 km/h e 17 km/h, principalmente da direzione Sud-Est. Piogge persistenti sono previste per gran parte della giornata, con un cielo nuvoloso e coperto. Nel tardo pomeriggio, ci sarà un miglioramento con il ritorno di condizioni poco nuvolose.

Venerdì, 6 Settembre 2024

Venerdì ad Ancona, le condizioni meteo mostrano un miglioramento rispetto ai giorni precedenti. Le temperature si manterranno tra i 23.4°C e i 27.2°C, con un’umidità che varierà tra il 50% e l’84%. Il vento soffierà moderatamente da direzione Sud-Est. Il cielo sarà prevalentemente coperto con possibilità di nubi sparse e piogge leggere nel tardo pomeriggio.

In conclusione, è evidente che le prossime giornate ad Ancona saranno caratterizzate da condizioni meteo variabili, con piogge previste per Giovedì e temperature che oscilleranno tra valori compresi tra i 23.7°C e i 28.8°C. È consigliabile seguire da vicino le previsioni meteo per essere preparati ad affrontare eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche.