Meteo Cagliari, previsioni da Mercoledì 04 a Venerdì 06 Settembre

Previsioni Meteo Cagliari prossimi giorni 4 Settembre, 5 Settembre, 6 Settembre:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari indicano variazioni significative nelle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Meteo per Mercoledì, 4 Settembre 2024:

Mercoledì a Cagliari avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile. Il mattino inizierà con cieli sereni, con una temperatura intorno ai 27 gradi e una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Nel corso della mattinata, la nuvolosità aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili. Durante il pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai 29 gradi. Il vento soffierà da sud-est con intensità variabile. In serata, la nuvolosità diminuirà e le temperature oscilleranno intorno ai 26 gradi, accompagnate da una leggera brezza da sud-est.

Le previsioni indicano un’umidità che si manterrà costantemente intorno al 60-65%, mentre i venti avranno una velocità compresa tra 12 e 19 km/h. Le condizioni atmosferiche complessivamente si presenteranno stabili, con temperature gradevoli e venti moderati.

Meteo per Giovedì, 5 Settembre 2024:

Giovedì a Cagliari avremo un cambiamento delle condizioni meteo, con l’arrivo di precipitazioni. Durante la notte, il cielo sarà coperto e si verificheranno deboli piogge, con temperature intorno ai 24 gradi e umidità elevata. Al mattino, le piogge proseguiranno, ma con minore intensità, e le temperature si manterranno intorno ai 27 gradi. Nel corso della giornata, la nuvolosità diminuirà gradualmente, lasciando spazio a schiarite e a un calo delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23 gradi. Il vento soffierà da nord-ovest con intensità variabile.

Le previsioni indicano un’umidità in aumento durante la giornata, con valori che raggiungeranno il 94% in mattinata, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata. I venti avranno una velocità compresa tra 2 e 19 km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni, in particolare durante la mattinata, e di tenere in considerazione le variazioni delle temperature e del vento.

Meteo per Venerdì, 6 Settembre 2024:

Venerdì a Cagliari avremo un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il ritorno di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte e all’alba, il cielo sarà poco nuvoloso, con temperature intorno ai 20 gradi e una leggera brezza da nord-ovest. Durante la mattinata, le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 26 gradi. Nel corso della giornata, il tempo rimarrà soleggiato, con temperature intorno ai 29 gradi e venti deboli provenienti da sud-est.

Le previsioni indicano un’umidità al di sotto del 60% per gran parte della giornata, con venti che avranno una velocità compresa tra 3 e 16 km/h. Si consiglia di godere delle condizioni meteo favorevoli e delle temperature gradevoli, che renderanno la giornata di Venerdì particolarmente piacevole.