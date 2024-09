Meteo L’Aquila, previsioni da Mercoledì 04 a Venerdì 06 Settembre

Meteo dell’Aquila per Mercoledì, 4 Settembre 2024:

La giornata di Mercoledì all’Aquila inizierà con cielo coperto con temperature intorno ai 15°C e umidità al 85%. Nel corso della mattinata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno attorno alle 9:00 con temperature che raggiungeranno i 23.5°C e umidità al 59%. Nel primo pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a piogge previste intorno alle 14:00 con temperature che scenderanno a 25.4°C e vento a 11 km/h proveniente dal S-SW. Le piogge si protrarranno nel tardo pomeriggio e in serata, con temperature che caleranno fino a 16.5°C e umidità al 91%.

Le temperature oscilleranno tra i 13.7°C e i 27.9°C, con una media di 21.2°C. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione SE nel corso della giornata, con una velocità media di 7 km/h. L’umidità si manterrà alta, variando tra il 37% e il 92%.

Meteo dell’Aquila per Giovedì, 5 Settembre 2024:

Giovedì, all’Aquila, il cielo sarà prevalentemente coperto per l’intera giornata con temperature che varieranno tra i 16.1°C e i 26.1°C. L’umidità si manterrà costantemente elevata, oscillando tra il 48% e il 96%. Nel corso della giornata, il vento soffierà con una velocità media di 6 km/h proveniente da direzione N-NE. La presenza di nubi sparse si farà notare nel tardo pomeriggio e in serata, mantenendo il cielo nuvoloso.

La giornata inizierà con temperature intorno ai 16.1°C e un’umidità del 92%, con queste condizioni che si manterranno stabili fino al mattino. Nel corso della giornata, le temperature aumenteranno fino a raggiungere i 26.1°C intorno alle 11:00, per poi diminuire gradualmente nel pomeriggio e in serata. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione N-NE, mantenendo il cielo coperto per l’intera giornata.

Meteo dell’Aquila per Venerdì, 6 Settembre 2024:

Venerdì, all’Aquila, si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso al mattino, con temperature intorno ai 16°C e un’umidità del 89%. Nel corso della giornata, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a condizioni di sereno intorno alle 19:00 con temperature che si attesteranno intorno ai 18.7°C e un’umidità del 73%. Il vento soffierà con una velocità media di 18 km/h proveniente da direzione W-SW.

Le temperature oscilleranno tra i 14.6°C e i 26.3°C, con una media di 21.8°C. L’umidità si manterrà moderata, variando tra il 37% e il 89%. Il vento sarà prevalentemente proveniente da direzione W-SW nel corso della giornata, con una velocità media di 10 km/h.