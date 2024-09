Meteo Milano, previsioni da Mercoledì 04 a Venerdì 06 Settembre

Meteo Milano prossimi giorni 4 Settembre, 5 Settembre, 6 Settembre: maltempo con piogge e temporali previsti.

Le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge e temporali attesi. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Meteo per Mercoledì, 4 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e precipitazioni a partire dalle prime ore del mattino. Le piogge saranno presenti fino al tardo pomeriggio, con intensità variabile. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 23-28°C, mentre l’umidità sarà elevata, oscillando tra il 55% e il 95%. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord-Est con velocità comprese tra i 2 e i 16 km/h.

Meteo per Giovedì, 5 Settembre 2024

La giornata sarà caratterizzata da piogge continue, con intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattinata e nel pomeriggio. Nel primo tratto della giornata, le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C, con un’umidità che raggiungerà il 95%. Nel corso della giornata, è atteso un temporale con venti che soffieranno principalmente da est con velocità tra i 3 e i 14 km/h.

Meteo per Venerdì, 6 Settembre 2024

La giornata inizierà con temporali e piogge, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della mattinata. Nel pomeriggio e verso sera, il cielo si presenterà nuvoloso con possibili schiarite. Le temperature oscilleranno tra i 18-25°C, con un’umidità che si manterrà elevata. Il vento sarà variabile, con direzione prevalente da sud e velocità comprese tra 2 e 5 km/h.

Queste previsioni meteo indicano un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con piogge e temporali che influenzeranno le attività quotidiane. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e di prendere le dovute precauzioni per fronteggiare le avverse condizioni atmosferiche. Restate aggiornati sulle previsioni e seguite i consigli delle autorità locali per affrontare al meglio il maltempo in arrivo.