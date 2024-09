Meteo Perugia, previsioni da Mercoledì 04 a Venerdì 06 Settembre

Meteo Perugia Prossimi Giorni 4 Settembre, 5 Settembre, 6 Settembre: Precipitazioni e Variazioni di Temperatura

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Perugia indicano un mix di condizioni atmosferiche, con variazioni significative nelle temperature e la presenza di precipitazioni. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci per Mercoledì, Giovedì e Venerdì.

Meteo Mercoledì, 4 Settembre 2024

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e temperature intorno ai 19-20°C. Nel corso della mattinata, le nubi aumenteranno progressivamente, portando a una copertura nuvolosa e temperature che saliranno fino a 30°C. Verso mezzogiorno e nel primo pomeriggio, sono previste nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Nel tardo pomeriggio e la sera, è previsto un temporale con una diminuzione delle temperature fino a 20°C. La giornata sarà caratterizzata da venti leggeri con direzione variabile, e un’umidità che diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Meteo Giovedì, 5 Settembre 2024

Giovedì sarà caratterizzato da nebbia nelle prime ore del mattino con temperature intorno ai 18-19°C. Durante la mattinata, la nebbia si dissiperà per lasciare spazio a piogge leggere, con una graduale diminuzione delle temperature fino a 22°C. Nel corso della giornata, le precipitazioni si intensificheranno, trasformandosi in temporali e grandinate nel pomeriggio con temperature intorno ai 22-23°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le piogge continueranno con una diminuzione delle temperature fino a 20°C. I venti saranno moderati con direzione prevalente da sud e sud-est, mentre l’umidità sarà elevata per gran parte della giornata.

Meteo Venerdì, 6 Settembre 2024

Venerdì inizierà con copertura nuvolosa e temperature intorno ai 19°C. Durante la mattinata, è prevista pioggia con una graduale diminuzione delle temperature fino a 18-19°C. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche continueranno a essere variabili, con nubi sparse e piogge leggere, e temperature che saliranno fino a 25°C. Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi rimarranno sparse e le temperature si manterranno intorno ai 20-22°C. I venti avranno una direzione prevalente da ovest, mentre l’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

In conclusione, i prossimi giorni a Perugia saranno caratterizzati da variabilità del tempo, con precipitazioni e variazioni significative delle temperature. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche in evoluzione.