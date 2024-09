Allerta meteo della Protezione Civile: domani livello rosso per una regione, arancione per altre 6

Una intensa ondata di maltempo provocherà piogge e temporali diffusi sull’Italia fra stasera e domani, coinvolgendo in particolar modo il centro-nord e le regioni tirreniche. La Protezione Civile ha emesso poco fa un comunicato di allerta meteo ufficiale, indicando un livello di allerta rosso per una regione e arancione per 6 regioni.

Allerta meteo della Protezione Civile, il comunicato:

Una perturbazione di origine atlantica interesserà la nostra Penisola dalla serata di oggi, apportando piogge e temporali a partire dalle regioni di nord-ovest e che si estenderanno gradualmente nella giornata di domani a tutto il Nord e buona parte del Centro, con particolare riguardo a Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere la Campania.

L’avviso prevede dalla serata di oggi, mercoledì 4 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Val d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia, in estensione a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 5 settembre, allerta rossa per rischio idrogeologico su buona parte del Veneto e allerta arancione su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Allerta gialla in 16 regioni, da nord a sud.