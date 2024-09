Meteo Cagliari, previsioni da Giovedì 05 a Sabato 07 Settembre

Previsioni meteo per Cagliari

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cagliari sono ricche di dettagli interessanti. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta giorno per giorno.

Giovedì, 5 Settembre 2024

La giornata di giovedì si presenterà con una copertura nuvolosa al mattino, con temperature intorno ai 25°C e un’umidità del 94%. Nel corso della mattinata il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio al sereno. Le temperature saliranno fino a toccare i 30°C nel primo pomeriggio, con un calo dell’umidità al 43%. Nel corso della giornata il vento soffierà da ovest con una velocità che raggiungerà i 19 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature intorno ai 22-23°C e vento da nord-ovest con una intensità di 6 km/h.

Venerdì, 6 Settembre 2024

Venerdì si preannuncia una giornata stabile, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a toccare i 31°C nel primo pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 43%. Il vento soffierà da sud-est con una velocità che raggiungerà i 20 km/h. La sera e la notte saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature intorno ai 25-26°C e vento da sud-est con una intensità di 3 km/h.

Sabato, 7 Settembre 2024

La giornata di sabato si presenterà con piogge leggere nelle prime ore del mattino, seguite da nubi sparse e copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno intorno ai 33°C nel primo pomeriggio, con un’umidità che si manterrà intorno al 57%. Il vento soffierà da sud con una velocità che raggiungerà i 16 km/h. Verso sera e durante la notte il cielo si manterrà sereno, con temperature intorno ai 26-27°C e vento da sud con una intensità di 5-6 km/h.

Le previsioni meteo per Cagliari ci indicano una tendenza al bel tempo per i prossimi giorni, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è sempre bene tenere d’occhio gli aggiornamenti, in modo da essere sempre preparati alle eventuali variazioni del tempo atmosferico.