Meteo L’Aquila, previsioni da Giovedì 05 a Sabato 07 Settembre

Previsioni Meteo per L’Aquila

Il tempo a L’Aquila nei prossimi giorni sarà caratterizzato da una variazione delle condizioni meteorologiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni per Giovedì 5 Settembre, Venerdì 6 Settembre e Sabato 7 Settembre 2024.

Giovedì 5 Settembre 2024

Durante la mattina e il pomeriggio il cielo sarà coperto con possibilità di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai 26°C, mentre l’umidità sarà del 52%. Il vento soffierà da ovest con una velocità media di 15 km/h. Nel tardo pomeriggio e sera le nubi sparse proseguiranno con un calo delle temperature intorno ai 20°C e un aumento dell’umidità al 75%. Il vento si attenuerà a 6 km/h provenendo da nord. In serata e nottata il cielo sarà parzialmente nuvoloso, le temperature si abbasseranno leggermente e l’umidità aumenterà al 82%. Il vento soffierà da nord-est a una velocità di 7 km/h.

Venerdì 6 Settembre 2024

La giornata inizierà con poche nubi, ma nel corso della mattina il cielo si coprirà gradualmente. Le temperature saranno comprese tra i 13°C e i 26°C, mentre l’umidità oscillerà tra il 34% e l’88%. Il vento sarà prevalentemente da nord-est con una velocità media di 7 km/h. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con temperature fino a 25°C e umidità al 39%. In serata e nottata il cielo si schiarirà e le temperature scenderanno fino a 13°C con un’umidità del 92%. Il vento sarà leggero provenendo da nord con una velocità di 5 km/h.

Sabato 7 Settembre 2024

La giornata si presenterà prevalentemente serena, con poche nubi sparse nel corso della nottata. Le temperature andranno da 10°C a 30°C, con un’umidità compresa tra il 19% e il 92%. Il vento sarà debole provenendo da diverse direzioni. Nel pomeriggio potrebbero formarsi alcune nuvole, ma la situazione si manterrà generalmente stabile. Le temperature massime raggiungeranno i 30°C con un’umidità del 24%. In serata e nottata il cielo si schiarirà ulteriormente con temperature intorno ai 16°C e un’umidità del 58%. Il vento sarà leggero provenendo da nord con una velocità di 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per L’Aquila indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni, con un mix di cielo coperto, nubi sparse e sereno. È consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione del meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.