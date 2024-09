Meteo Modena, previsioni da Giovedì 05 a Sabato 07 Settembre

Meteo per Giovedì, 5 Settembre 2024

Il tempo a Modena giovedì sarà principalmente coperto con possibilità di precipitazioni. Il mattino e il pomeriggio saranno caratterizzati da nuvolosità diffusa con temperature in aumento, mentre nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con temperature in calo. Il vento soffierà da est e sudest con velocità comprese tra 12 e 18 km/h. L’umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi intorno al 90% al mattino e scendendo al 44% nel primo pomeriggio.

Meteo per Venerdì, 6 Settembre 2024

Venerdì a Modena il tempo sarà nuovamente coperto con una tendenza alla formazione di nebbie nelle prime ore del mattino. Nel corso della giornata la nuvolosità si diraderà, lasciando spazio a nubi sparse e a tratti poco nuvoloso. Le temperature saranno in lieve diminuzione rispetto al giorno precedente, con valori massimi intorno ai 27 gradi. Il vento sarà prevalentemente debole, proveniente da nord e nordest, con velocità comprese tra 3 e 7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attestandosi intorno al 95% nelle prime ore del mattino, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata.

Meteo per Sabato, 7 Settembre 2024

Sabato a Modena il tempo si presenterà con cielo sereno e solo occasionali nubi sparse. Le temperature saranno stabili, con valori massimi intorno ai 28 gradi. Il vento soffierà da est e nordest con intensità moderata, con velocità comprese tra 6 e 10 km/h. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 70% durante le ore centrali della giornata. Non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, nei prossimi giorni a Modena si avrà una variazione delle condizioni meteorologiche, con una tendenza a un graduale miglioramento del tempo e delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste per giovedì, mentre venerdì e sabato si presenteranno con condizioni più stabili e temperature gradevoli.