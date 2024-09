Meteo Parma, previsioni da Giovedì 05/09/2024 a Sabato 07/09/2024

PREVISIONI METEO

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma offrono un quadro dettagliato delle condizioni atmosferiche, consentendo di pianificare le attività in base alle condizioni meteorologiche previste. Analizziamo nel dettaglio il meteo previsto per Giovedì, 5 Settembre 2024, Venerdì, 6 Settembre 2024 e Sabato, 7 Settembre 2024.

Giovedì, 5 Settembre 2024

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo coperto con deboli precipitazioni. L’umidità sarà elevata, attestandosi attorno al 95%. Il vento soffierà da est con una velocità media di 10-12 km/h. Man mano che la giornata avanza, il cielo rimarrà coperto, con la persistenza di precipitazioni leggere, fino a mezzogiorno. Dopo il mezzogiorno, si prevede un aumento delle precipitazioni, con piogge più intense e un calo delle temperature. La velocità del vento aumenterà leggermente, con direzione variabile da nord-ovest a sud-ovest. Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto, ma le precipitazioni diminuiranno gradualmente. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 26-27°C, mentre le minime saranno intorno ai 19-20°C.

Venerdì, 6 Settembre 2024

La giornata inizierà con nebbie al mattino, seguite da cielo coperto con umidità variabile. Il vento soffierà da sud-est con una velocità media di 3-4 km/h. Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà coperto, con leggere schiarite dalle prime ore del pomeriggio. Le temperature massime saranno intorno ai 26-27°C, mentre le minime oscilleranno tra i 18-19°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso, con precipitazioni leggere e temperature in diminuzione. Il vento soffierà da nord-est con una velocità media di 4-6 km/h. La serata sarà caratterizzata da cielo coperto e umidità in aumento, con temperature comprese tra i 21-23°C.

Sabato, 7 Settembre 2024

La giornata inizierà con cielo sereno e umidità moderata. Durante la mattinata, il cielo sarà poco nuvoloso, con leggere brezze provenienti da ovest-sud-ovest, e temperature in aumento fino a 25-26°C. Nel corso del pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con cielo coperto e vento da est-nord-est. Le temperature massime si assesteranno attorno ai 27-28°C. La sera sarà caratterizzata da cielo coperto e umidità in aumento, con temperature comprese tra i 23-24°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano condizioni variabili, con cielo coperto e precipitazioni leggere nelle prime giornate, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche. È consigliabile tenere d’occhio l’evolversi della situazione per pianificare al meglio le attività all’aperto.