Meteo Potenza, previsioni da Giovedì 05 a Sabato 07 Settembre

Meteo Potenza prossimi giorni 5 Settembre, 6 Settembre, 7 Settembre: previsioni dettagliate del tempo

Le previsioni meteo per Potenza per i prossimi giorni indicano un cambiamento significativo delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per ciascuna giornata.

Giovedì, 5 Settembre, 2024

La giornata inizierà con cielo coperto e temperature intorno ai 16-17°C. Nel corso della mattinata, la nuvolosità rimarrà alta e le temperature saliranno gradualmente, con possibili precipitazioni verso mezzogiorno. Nel primo pomeriggio è prevista pioggia con una temperatura di 23.1°C e venti provenienti da sud-ovest con una velocità di 13 km/h. Verso sera, la pioggia si placherà e il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 20°C e venti leggeri da ovest-sud-ovest.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 27-28°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 16-18°C. L’umidità oscillerà tra il 48% e il 93%, mentre i venti avranno una velocità compresa tra i 2 e i 22 km/h, provenienti principalmente da ovest-sud-ovest.

Venerdì, 6 Settembre, 2024

La giornata inizierà con cielo poco nuvoloso e temperature intorno ai 18°C. Durante la mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento delle temperature. Nel pomeriggio è prevista un aumento della nuvolosità, con temperature che si manterranno intorno ai 27-29°C e venti provenienti da ovest-sud-ovest con una velocità compresa tra 15 e 18 km/h. Verso sera, le nuvole sparse e la diminuzione delle temperature caratterizzeranno il tramonto, con venti da ovest-sud-ovest e una temperatura di 18-19°C.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29-30°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 17-18°C. L’umidità oscillerà tra il 33% e l’86%, mentre i venti avranno una velocità compresa tra 2 e 18 km/h, provenienti principalmente da ovest-sud-ovest.

Sabato, 7 Settembre, 2024

La giornata inizierà con nubi sparse e temperature intorno ai 16-17°C. Durante la mattinata, il cielo si presenterà poco nuvoloso con un graduale aumento delle temperature. Nel pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità, con temperature che si manterranno intorno ai 30-31°C e venti provenienti da ovest con una velocità compresa tra 11 e 18 km/h. Verso sera, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 18-19°C e venti leggeri da ovest-sud-ovest.

Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 16-18°C. L’umidità oscillerà tra il 34% e l’88%, mentre i venti avranno una velocità compresa tra 1 e 18 km/h, provenienti principalmente da ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Potenza indicano un inizio di settimana con condizioni variabili, con un mix di nuvolosità, piogge e schiarite, ma con temperature gradevoli e venti moderati. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.