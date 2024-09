Meteo Roma, previsioni da Giovedì 05 a Sabato 07 Settembre

Previsioni Meteo Roma:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Roma indicano un cambiamento drastico delle condizioni atmosferiche. Analizziamo nel dettaglio cosa ci si può aspettare.

Meteo per Giovedì, 5 Settembre 2024:

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un’instabilità atmosferica evidente. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperatura intorno ai 23°C e umidità al 85%. Verso l’alba, è previsto un temporale con grandine e un vento proveniente da ovest-nordovest. Durante la mattinata, le precipitazioni continueranno con una temperatura che oscillerà tra i 24°C e i 25°C. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, ma sono previste piogge a tratti e temperature intorno ai 27°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una lieve diminuzione delle precipitazioni. La serata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso e temperature in calo fino a 22°C.

Le condizioni atmosferiche saranno accompagnate da venti moderati provenienti da sud-sudovest con velocità tra i 6 e i 17 km/h. L’umidità si manterrà elevata durante gran parte della giornata.

Meteo per Venerdì, 6 Settembre 2024:

Venerdì, il tempo sarà nuovamente instabile con cielo coperto e temperature intorno ai 22°C. Durante la notte, sono attese nubi sparse e umidità al 85%. Nelle prime ore del mattino, il cielo sarà coperto con una temperatura di 21-22°C. Durante la mattinata, le condizioni miglioreranno leggermente con una diminuzione delle nuvole e un aumento delle temperature fino a 28°C. Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con temperature intorno ai 30°C e umidità al 45%. Nel tardo pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso e temperature in calo fino a 23°C.

Durante l’intera giornata, i venti soffieranno principalmente da sud-sudovest con una velocità compresa tra i 2 e i 12 km/h. L’umidità diminuirà gradualmente nel corso della giornata.

Meteo per Sabato, 7 Settembre 2024:

Sabato sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche più stabili rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature intorno ai 22°C. Nelle prime ore del mattino, il cielo si manterrà poco nuvoloso con una temperatura di 21-22°C. Durante la mattinata, le condizioni rimarranno stabili con temperature che raggiungeranno i 31°C e umidità al 39%. Nel pomeriggio, sono previste nubi sparse con una leggera diminuzione delle temperature fino a 30°C. Nel tardo pomeriggio, il cielo si coprirà con temperature intorno ai 29°C.

Durante l’intera giornata, i venti soffieranno principalmente da nord-nordest con una velocità compresa tra 1 e 10 km/h. L’umidità si manterrà a livelli accettabili durante l’intera giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Roma indicano un inizio instabile della settimana con piogge e temporali, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la fine della settimana, con temperature in aumento e un cielo progressivamente più sereno. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le attività all’aperto.